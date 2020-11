Összejön, amire 40 éve várnak a Star Wars-rajongók

Egy hete került fel a Disney streaming-csatornájára A mandalori második évada. Akik megnézték, már tudják, hogy visszatér benne Boba Fett, a hírhedt fejvadász, akit – spoiler! – mégsem nyelt el a Sarlacc bendője A jedi visszatérben.

A Mandalorian folytatását most nem csak Bébi Yodával akarják eladni Kezdett a The Mandalorian második évada a Disney-n, így megnéztük, változott-e valamit tavaly óta a Star Wars-világ egyik utolsó mentsvára.

Boba Fett olyannyira életben van, hogy saját sorozatot kap, amit a Deadline értesülései szerint ezen a héten már forgathatnak is. Ha csúszik a forgatás, decemberig akkor is mindenképp nekikezdenek. Azért sietnek vele ennyire, hogy rögtön utána forgathassák A mandalori harmadik évadát. Egyelőre nem tudni, ki készítheti a Boba Fett-minisorozatot, de A mandalorit rendező Jon Favreau biztos érintett lesz ebben a produkcióban is.

Ezzel megvalósulhat azoknak a Star Wars-rajongóknak az álma, akik negyven éve, A Birodalom visszavág bemutatása óta önálló filmet követelnek Boba Fettnek. Már persze, ha a folyamatosan érkező Star Wars-csatolmányok közepette képesek még lelkesedni ilyesmiért.

Kiemelt kép: Egy Star Wars-rajongó puszit ad egy másik, Boba Fettnek öltözött Star Was-rajongónak. Fotó: Fethi Belaid / AFP