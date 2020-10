Budapestre jön az Iron Maiden

Hazánkban is fellép 2021-es turnéján az Iron Maiden, jelentette be a zenekar. A banda budapesti koncertje a Legacy Of The Beast címen futó európai turné utolsó szakaszában, június 9-én lesz a Groupama Arénában, és már az előzenekar is megvan, éspedig a Lord Of The Lost nevű, gót metálban utazó német együttes.

A Maiden koncertjére a jegyeket még nem értékesítik, amint megvan a jegyárusítás kezdetének időpontja, a Live Nation honlapján fogják nyilvánosságra hozni, és a szervezők azt ígérik, hogy a hivatalos Iron Maiden rajongói klub tagjainak számára exkluzív elővásárlási joga lesz. A zenekar a jövő évi európai turnéján Budapest mellett fellép többek között Zágrábban, Varsóban, Prágában és Brémában, de Barcelonában, Lisszabonban, Bolognában, Párizsban, Antwerpenben, és több némát városban is.

Kiemelt kép: John McMurtrie