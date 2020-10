Jessica Chastain lesz Oscar Isaac felesége a Jelenetek egy házasságból remake-jében

Nyáron adtunk hírt arról, hogy az HBO újragondolja Ingmar Bergman hat részes tévésorozatát, a Jelenetek egy házasságbólt. Az 1973-as eredetit Hagai Levi adaptálja, és ő rendezi is majd az új produkciót. Eddig úgy volt, hogy a házaspárt Oscar Isaac és Michelle Williams alakítja majd, Williams azonban kilépett a projektből, de már meg is találták, ki jön a helyére. A többszörös Oscar-jelölt Jessica Chastain alakítja majd a feleséget, aki összeszokott párost alakít majd Isaac-kel, hiszen ők ketten már játszottak civakodó házaspárt az Egy durva év című gengszterfilmben.

Bergman Jelenetek egy házasságból című tévésorozatát Liv Ullmann és Erlad Josephson főszereplésével 1973-ban mutatta be a svéd televízió. A minisorozatból színdarab is született, de tévés remake még nem. Az HBO-s feldolgozás egy kortárs amerikai pár szemszögéből gondolja újra a szerelem, gyűlölet, monogámia, házasság és válás kérdéseivel foglalkozó klasszikust. Levi korábban A mi fiaink és a Titkok nélkül című HBO-sorozatokon is dolgozott.

Kiemelt kép: Oscar Isaac és Jessica Chastain az Egy durva év című filmben. Fotó: AFP