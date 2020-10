Az idei Verzión lesz doku Greta Thunbergről és Maddyről, a Down-szindrómás modellről is

A 17. Verzión, teljes nevén Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Filmfesztiválon idén összesen 39 ország 50 filmje lesz látható online november 10-től 22-ig. A főbb témák között ott lesz a klímaváltozás és annak következményei, a sajtószabadság helyzete, a hatalmon lévők állami erőforrásokkal való visszaélése, és a menekültválság.

A Blinken OSA Archívum által alapított fesztivál hat szekcióban vonultatja fel a filmeket. Műsorra kerülnek személyes élettörténetek, mint a Greta Thunberg életéről szóló Én vagyok Greta, vagy a Maddy, a modell, mely egy világhírű Down-szindrómás modell történetét mutatja be. Az Erdőrablók a fa betakarításától kezdve az előállított termékek forgalmazásáig dokumentálja az illegális fakitermeléshez kapcsolódó tevékenységek láncolatát, a Szmogvárosban pedig Kína egyik legszennyezettebb levegőjű városának helyi erői küzdenek a kialakult helyzet ellen. A Frontvonalban című dokuban a Fülöp-szigetek diktatúrájában küzdő Maria Ressa újságírót és csapatát ismerhetik meg a nézők, de itt lesz a Sundance-nagydíjas Epicentrum Kubáról, és Ai Weiwei Vivos című doksija is Mexikó nyom nélkül, erőszakosan eltűnt lakóiról és hozzátartozóikról.

De szó esik a hazánkban egyre aktuálisabb LMBTQ-ellenes propagandáról és az az elleni küzdelemről (Üdvözöljük Csecsenföldön), és egy Svédországba szakadt koszovói családról is (Ébredj a Marson). A magyar filmek között figyelemre méltó a Hűség című dilm egy Alzheimerrel sújtott idős házaspár legyőzhetetlen szerelméről, a bántalmazott nőkkel dolgozó szociális munkásról mesélő Védelem, és a sokat emlegetett Visszatérés Epipóba is műsoron lesz.

A filmeket a fesztivál honlapján lehet majd megnézni, a Verzió ideje alatt bármikor, azaz nem fix időpontú vetítéseken, és a megszokott kísérőeseményeket, közönségtalálkozókat, kerekasztal-beszélgetéseket is online lehet látni majd. Az online látogatók többféle bérlet közül választhatnak majd, de csak egy-egy filmre is vásárolhatnak jegyet, lesznek ingyen elérhető alkotások is, bizonyos filmek azonban csak limitált számú nézőnek lesznek elérhetőek, érdemes már most átböngészni a katalógust.

Kiemelt kép: Verzió