Újra Házasodna a gazda, de nem hozta meg a kedvünket a párkereséshez, sőt

Korai még ítéletet mondani, de a harmadik évaddal visszatérő társkeresős reality egyelőre nem tartogat se tanulságot, se szórakozást – de legalább az ország szépségére emlékeztet a műsor.

A randireality érdekes műfaj, az egyik legérdekesebb a trashtelevíziós műfajok közül, hiszen semmi nem hozza ki jobban az emberekből a minősíthetetlen viselkedést, mint az, ha a párválasztás körüli hormontámogatott bizonytalanságokat lovagoltatják meg egy rakás szerencselovaggal. Egeket verdesi a rivalizálás és a násztáncos rítusok, ki mivel, de mindenki domborít, a kínos szövegekkel meg Dunát lehet rekeszteni, a pénznyereményes verziókban mindehhez olyan szintű hazudozás és intrika is társul, hogy a jobb érzésű néző egy életre kiábrándul az emberi fajból. Szerencsére a Házasodna a gazda nem ezt az irányt képviseli, minthogy megosztandó milliók helyett itt a közös élet a potenciális nyeremény – no persze azért nagy illúzióink nincsenek, tudjuk, hogy arra, hogy egy castingolt, szerkesztett tévéműsorban a szerelem megtalálására az esély a nullához konvergál, de tegyünk úgy, mintha nem tudnánk –, így az egész atmoszféra sokkal ártalmatlanabb, pozitívabb, kedvesebb, az angol úgy nevezi ezt az idillbe hajló, emberi, kerek hangulatot: wholesome. Igen ám, de hogy ez a hangulat működjön, ahhoz kellene még egy kicsit több játék a szív húrjain, mert jelenleg kissé se hús, se hal a végeredmény.

A műsorban eredetileg hat férfi és két női gazda kereste volna a Nagy Ő-t, ám a nyári bejelentés óta rejtélyesen megrostálódva immáron öten maradtak, négy gazda és egy gazdasszony, akiket a műsor már a nyár elején megmutatott a világnak, hogy a potenciális majdani társak megismerhessék őket. A jelentkezők ez után kézzel írott, fotóval ellátott levélben mutatkoztak be a gazdáknak, akik a levelek alapján próbálták meg eldönteni, hogy a levélírók közül kik azok, akikkel szeretnének személyesen is megismerkedni. Ide csatlakoztunk be most az új évad első adásával, ami üdítően nyugalmasan indul ajvékoló műsorvezető és csinnadrattás nyitány helyett Nádai Anikó mesés tájon utazik a szponzorautóban célja felé, és ugyanígy tesz az öt gazda is segítője társaságában. Minden gazda visz ugyanis magával valakit, aki segíti majd abban, hogy választani tudjon a levelek közül. A műsorvezető és a gazdák egy hangulatos reggelire érkeznek, a falusi hangulatú finomságok fogyasztása mellett pedig ki-ki elmeséli, mire számít, miért az a segítője, aki, és így tovább. Ezután a gazdák megkapják a leveleket, és szétszélednek olvasgatni-válogatni. Más és más hozzáállással szűrnek, van, aki szinte az összes levélírót elhívja az első találkozásra, mások szigorúbban szűrnek, például Szabolcs gazda, aki három nőt is csak éppen hogy össze tud kaparni, kissé csalódottan: jobb leveleket várt. A műsor második felében aztán sor is kerül az első két gazda első találkozására a választottakkal – maradék három gazda hasonló élményei a második epizódra maradnak.

Azt kell mondjam, innentől kezdve a menetrend a szokásos: bemutatkozások és egymás mustrálgatása váltják egymást, temperamentumtól függő megfogalmazásai az első benyomásnak, fájdalmas csajozós-pasizós dumák. Az első adás abszolút fénypontjai kétségkívül azok rettentő kínos pillanatok, amikor emberünk azon kívül, ha „naaa, tééényleeeg?” nem igazán tud mit mondani a hirtelen felvonult hölgykoszorúnak, bár ezt szoros második helyen az követi, hogy bár pontosan tudták, hogy tanyára jönnek, egyik nőnek sem volt annyi esze, hogy ne gurulós bőröndben vonszolja magával a holmiját, ami egyébként egy féléves világ körüli útra is sok lenne. De hát fő az optimizmus, hisz a hölgyek mind azzal a reménnyel érkeztek, hogy hosszabb távon is maradhatnak, akik ugyanis elnyerik a gazdák szimpátiáját, azok egy időre beköltöznek a birtokra, hogy a hétköznapokban is bizonyítsák, mennyire rátermett partnerek.

Ez a szakasz majd kétségkívül izgalmasabb része lesz a műsornak, mint amit most, az első epizódban láthattunk, mert hát ez elég harmatos volt, keveset tudtunk meg a szereplőkről, és az sem feltétlen vált előnyükre, és általában kevés olyasmi történt, ami a realityk lényegét jelentő voyeurizmusunkat, azaz a kukkolás titkos vágyát kielégítette volna. Persze az mér most felsejlett, hogy kik között van bármiféle szikra, illetve hogy mely karakterek lesznek bármilyen szinten is érdekesek, és kik fognak belesimulni a háttérbe, de ha csak ez alapján kellene eldöntenem, hogy nézem-e tovább a műsort, én nemmel szavaznék. Jobbat tett volna a nézői élménynek egy sokkal mozgalmasabb első adás, amelynek a végére eljutunk a bemelegítés végére, kevesebb üresjárattal és időhúzással, több eseménnyel – mert a jelenlegi formájában nagyon érezhető, hogy amit látunk, az valójában nem az első rész, hanem csak az első rész fele, és nem is túl meggyőző fele. Ez alapján a vidéki élethez is alig jött meg a kedvünk – pedig arra most nagyon vágyunk! –, a párkereséshez meg még annyira sem.

