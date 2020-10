25 év után megint a Queen adta el a legtöbb albumot Angliában

A brit lemezeladási lista élére került a Queen Live Around the World című koncertalbuma. Az Adam Lambert énekessel felálló zenekar olyanokat utasított maga mögé, mint a Blackpink nevű, K-popot játszó együttes, vagy az Oasis, akik pedig leghíresebb, (What’s the Story) Morning Glory című lemezüket adták ki újra, immár harmadszor.

A BBC cikke emlékeztet rá, hogy a Queennek ez a tizedik lemezeladási elsősége Nagy-Britanniában, utoljára 1995-ben vezették ők a listát. Egyben ez a zenekar tizedik koncertalbuma, a legtöbbet még Freddie Mercuryval adták ki.

A Queen 2020-ban is koncertturnén lenne, ha nem pusztítana világjárvány.

