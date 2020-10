Covid-ubi, Lö Lö Land és vajon lehet-e másik – az idei ARC egy közéleti időkapszula

Ha az ARC kiállításból indulunk ki, kétségtelen, hogy a Covid-ubi az év magyar szóvicce, de még ha a poén hamar el is fárad, a vizualitásban bőven vannak tartalékok. Megnéztük a felhozatalt.

Hányatott sorsú csónakként sodródott végig a magyar történelem utolsó két évtizedén az ARC, és bár trendi elcsépeltnek és közhelyesnek minősítani, de be kell valljam, én ebben a rendezvényben hiszek. Kellenek olyan szelepek, mint az ARC, ahol a magyarok felgyülemlett frusztrációikat a szintúgy felgyülemlett kreativitásukkal ötvözve kicsatornázhatják, ennek a mi híresen rémes mentális állapotunknak erre egyszerűen szüksége van. Nem beszélve arról, hogy Magyarországon, ahol a szavak, tárgyak, szimbólumok jelentését már oly sokszor sajátította ki és torzította el a hatalom – mi lett például a kokárdával, vagy azzal a szóval: liberális? – üdítő élmény a kormányzati gyűlöletpropaganda nem túl kreatív, nem túl intelligens eszközévé silányított óriásplakát fogalmának visszaadni valamit az eredeti jelentéséből. És bár az ARC idén sem tudja elkerülni, hogy néha ismételje önmagát, tagadhatatlan, hogy a kreativitás, az intellektus, hol finom szurkálásban, hol találó poénokban, de rendszeresen fel-felragyog, és feltűnik még néhány olyasmi, amit az ismert kék plakátokon sosem láttunk: a kedvesség, a humanizmus és az emberszeretet.

Ugyan a 20. ARC pályázat témája kellőképpen nyitott volt – jelesül: Hova tovább? –, azért a kiállított plakátok elég egyértelműen kirajzolják azt a néhány fő témát, amelyek manapság foglalkoztatják a honfitárainkat. Az élen egyértelműen és nem meglepő módon a járvány áll, több tucatnyira tehető a korona-fogalmat meglovagoló, maszkos, otthonmaradós plakátok száma. Ezen a témán belül külön alcsoportot alkot a covid-ubi szóvicc különféle formáit megéneklő alkotás, amivel kapcsolatban azért az felvetődik, hogy hogyan nem érezte túlzásnak a zsűriben senki, hogy ennyiszer szerepeltessék ezt az elsőre még cuki, de már másodikra is hullafáradt – savanyú? – poént. A koronavírus-járvány tehát egyértelműen a témák nyertese, messze elhúzva a mezőny többi részétől, a három dobogós helyezett közül kettő is ebben a témában készült: Elter Zsolt Szerelem a korona idején című plakátja az első, Szőke Dávid Hello ubik című munkája a harmadik lett, és az egyik különdíjas, Szücs János Noé/Noah 2020 című plakátja is a vírus-témát erősítette.

A témák között a második helyen az Index-ügy áll, ám szerencsére a „nincs másik” szlogen lényegesen erősebb szöveg a covid-ubinál, és a variációk száma is nagyobb, így az erre a témára felhúzott plakátok kevésbé érezhetők repetitívnek, főleg, hogy Index-fronton a szlogen mellett a logó színei, szimbólumai is jól variálhatók, éltek is a lehetőséggel a pályázók. Egyikük el is hozott egy második helyet, éspedig Sipos Zoltán Az utolsó kapcsolja le című munkája, amit egyébként már a kiállítás nyitónapján is megrongált valami vandál, a fekete alapon egyetlen narancssárga téglalapba trágár üzenetet került. Az Index-téma olyan sokszor jelent meg a pályázatok között, hogy a kiállításon külön plakáton kapott helyet egy sor figyelemre méltó, de a kiállítás fő anyagába be nem válogatott plakátterv, ezek között az elképzelt címlapokat érdemes alaposabban is megnézegetni.

A harmadik legnépszerűbb téma a NER volt, az általános magyar közállapotok tragikomikus, lesújtó volta, és szépen mutatja a személyi szimbólumok változását, hogy ezt a témát jellemzően már nem Orbán Viktor, hanem sokkal inkább Mészáros Lőrinc alakjával illusztrálták az ARC pályázói, akiket láthatólag különösképp foglalkoztatott Mészáros balatoni térnyerése. A legkedélyborzolóbb alkotásnak járó Borz díjat is egy ilyen plakát, Mel Szalkai Lölöland című műve kapta. A főtémák képzeletbeli dobogójáról épp lecsúszott – ez is beszédes – a klímaválság és az azzal kapcsolatos szorongások artikulálása, de azért ebből is akadt néhány, lángoló erdőn VR-szemüvegben, vakon átsétáló Z-generációs leánytól maszkba fulladt óceánig. Néhány üdítő kivétel lépett csak ki ebből a téma-négyszögből, a hongkongi mézet dézsmáló kínai Micimackó, az 5G-galambok, valamint az ARC-cal egyidős témát, az ország lelki-ideológiai széttagoltságát megéneklő országtérkép például egészen kiváló színesítői a felhozatalnak. És az is jót tesz, hogy nem valami dicstelen parkolóban, hanem puha füvön, fák között lehet elmerengeni a kiállított műveken.

A 20. ARC Kiállítás október 2-tól november 1-ig nézhető meg az újbudai Bikás parkban, a kiállítás weboldalán pedig szavazással keresik a közönségdíjas plakátot.

Kiemelt kép: Mohos Márton/24.hu