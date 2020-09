Öt magyar filmért szurkolhatunk idén Varsóban

Három hazai alkotás, köztük Felméri Cecília Spirál című műve is ezen a fesztiválon debütál.

A 2017-ben legjobb európai színésznő díjjal jutalmazott Borbély Alexandra Instagram-oldalán adta hírül az örömhírt:

Boldogság! A Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon lesz a Spirál c.filmünk világpremierje!

Az A kategóriás Varsói Nemzetközi Filmfesztivál 1985 óta kerül megrendezésre, és 2009 óta a Filmgyártók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége által elismert események elit csoportjához tartozik, csakúgy, mint a Cannes-i, a Velencei vagy a Berlini Filmfesztivál.

Az itt debütáló film rendezője a Kolozsváron született Felméri Cecília, az Erdélyi Magyar Filmszövetség egyik alapító tagja, alelnöke, aki már megfordult a varsói fesztiválon: 2008-ban a Kakukk című kisfilmjével szállt ringbe, míg a Végtelen percek című alkotása a Locarnoi Nemzetközi Filmfesztiválon mérettetett meg 2011-ben.

A Spirál című nagyjátékfilmben Borbély Alexandra partnerei Kiss Diána Magdolna és Bogdan Dumitrache. A humoros elemekkel átszőtt lélektani dráma egy fura szerelmi háromszöget mutat be, amely egy, a világtól távol eső tóparton játszódik egy férfi és két nő között.

„A film igyekszik megvilágítani a kapcsolatok megismétlésének lehetőségeit, az egymásra figyelés, a megváltozás, valamint az elengedés különböző aspektusait,” – mondja a forgatókönyvíró, rendező. Felméri alkotása a világ minden tájáról pályázó első és második játékfilmes rendezők kategóriájában indul.

A Spirál mellett izgulhatunk még Bergendy Péter Post Mortem című alkotásáért is, amely a fő versenyprogramban száll ringbe az elismerésért. A Klem Viktor és Hais Fruzsina főszereplésével készült mű egy 1918-ban játszódó horror, mely az első világháború és a spanyolnátha pusztítása utáni helyzetet mutatja be egy magyar faluban. A Post Mortem a varsói mellett a spanyol Sitgesi Filmfesztivál fő versenyprogramjában is szerepel majd.

A Szabad szellem elnevezésű kategóriában versenyez még Gothár Péter Hét kis Véletlen című drámája Rezes Judit, Mészáros Blanka, Mészáros Máté és Börcsök Olivér szereplésével.

Azt akartam, hogy ez a film olyan legyen, mint egy elvarázsolt doboz, tele történetekkel és meglepetésekkel

– nyilatkozta alkotásáról a rendező.

A Felfedezések szekcióban száll ringbe Horváth Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje, mely a Velencei Filmfesztiválon debütált, és azóta szerepelt már a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon is.

A lengyel filmfesztivál rövidfilmes programjában helyet kapott még László Lili Mária Ne menekülj a csókok elől című, 13 perces kisjátékfilmje is.

Az idei fesztiválon is joggal reménykedhetünk abban, hogy a magyar alkotók díjakat szereznek, éppúgy, mint 2012-ben Cserhalmi Sára (Drága besúgott barátaim) elsőfilmes győzelme, vagy Gigor Attila (A nyomozó) 2008-as, FIPRESCI-díjas diadala.

Kiemelt kép:YouTube