Sosem látott összegért árvereznek el egy Botticelli-festményt

Az egyik legnagyobb reneszánsz festő, Sandro Botticelli egy fiatal férfi portréját árverezi el a Sotheby’s aukciósház. Az 550 éves festmény kikiáltási ára 80 millió dollár (kb. 25 milliárd forint), amely példa nélküli ilyen régi festmény esetében. A Sotheby’s szerint a ritka jó állapotban lévő festmény az egyik legjelentősebb portré, amely valaha kalapács alá került, hasonló nagyságrendű összegért csak Klimt és Van Gogh festette portrék keltek el, de ezek is jóval fiatalabb művek, írja a Guardian.

A Botticelli-festmény az egyik legértékesebb, még magánkézen lévő reneszánsz festmény, de a szakértők szerint hasonló értéket képvisel, mint a firenzei Uffizi Képtárban vagy a washingtoni National Gallery of Artban látható Botticelli-portrék. A festményt tulajdonosai több múzeumnak is kölcsönadták az elmúlt évtizedekben, most pedig jövő januárban kalapács alá kerül New Yorkban.