Meghalt Toots Hibbert, a reggae legendája

A 77 évesen meghalt Toots Hibbert az egyik leghíresebb jamaicai reggae zenekar, a Toots and the Maytals énekese volt. A Frederick Hibbertként anyakönyvezett énekes 1942. december 8-án született Kingstonban, és 19 évesen alapította meg a Maytals triót, mely a legnépszerűbb új jamaicai zenekarok egyike volt, és olyan legendákkal dolgozott együtt, mint Prince Buster és Coxsone Dodd. A Maytals volt az első együttes, mely dalszövegben használta a reggae szót a Do the Reggay című 1968-as dalában. Hibbertet a hatvanas évek közepén marihuána birtoklása miatt másfél évre lecsukták ugyan, de népszerűsége töretlen maradt.

Az együttes a hetvenes években már Toots and the Maytals néven működött, és akkor már nemzetközileg is ismert lett, a műfaj legnépszerűbb és legnagyobb hatású előadói között tartották számon. Az együttes többször is átalakult, de egészen Hibbert haláláig működött változó felállásban. Az énekesről augusztusban jelentették, hogy mesterséges kómában tartják, majd szeptember 12-én már arról számoltak be a jelentések, hogy Toots Hibbert belehalt egy jamaicai kórházban a koronavírus szövődményeibe.

