Van, amikor még a saját érzelmeidet megélni is veszélyes

Fazakas Péter rendezésében, szeptember első hetében elkezdődött A játszma című kémfilm forgatása. A vizsga folytatásában visszatérnek a már ismert karakterek, így a főszerepekben újra Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella és Scherer Péter lesznek láthatók, hozzájuk csatlakozik Staub Viktória.

A célunk egy olyan izgalmas, igényes, látványos, kémfilm készítése, amely egyszerre fesztivál- és közönségfilmként is képes világszerte megszólítani és meglepni A vizsga rajongóit, miközben új nézőket is toboroz a magyar filmnek. Ezért is tervezzük A játszmát 2021-ben – az első rész tizedik évfordulóján – bemutatni a hazai mozikban.