Meghalt Erick Morillo

49 éves korában meghalt DJ Erick Morillo, közölte kedd este a TMZ.

A lap információi szerint a férfi holttestét helyi idő szerint kedd reggel találták meg Miami Beachen.

Halálának oka egyelőre ismeretlen.

A kolumbiai származású Erick Morillót a legtöbben az I Like to Move It című slágeréről ismerték, amit a Reel 2 Real duó tagjaként, Mark Quashie rapperrel jegyzett. A dalt 1994. március 26-án jelentették meg, és a Billboard Hot 100 listán a 89. helyezett volt, míg Európában sokkal nagyobb siker lett, több országban listavezető is volt.

A dalt 2005-ben felhasználták a Madagaszkár című film betétdalaként. Morillo később különböző álneveken house dj-ként is sikeres volt.

Morillo augusztusban feladta magát a rendőrségen, miután egy nemi erőszakos ügyben azonosították a DNS-ét.

Korábban tagadta a vádakat a 2019 decemberében történt esettel kapcsolatban. A történet az volt, hogy a DJ és a vádlója ugyanazon a privát partin vettek részt, aztán elmentek Morillo Miamiban található otthonába más nők társaságában, hogy igyanak még valamit.

A feljelentés szerint Morillo közeledett a nő felé, szexuális megjegyzéseket is tett, de ezeket mind visszautasította. A vád szerint miután a nő ittas állapotba került, talált egy szobát a férfi otthonában, ahová lefeküdt. Reggel állítólag meztelenül ébredt, az ágy mellett pedig ott állt Morillo, szintén ruha nélkül.

Kiemelt kép: Michael Tullberg/Getty Images/AFP