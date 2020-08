Életműdíjat kap Juliette Binoche

Juliette Binoche kapja a 16. Zürichi Filmfesztivál életműdíját, a Golden Icon Awardot – ez lesz az első alkalom, amikor ezt a díjat egy francia színésznő kapja meg. A fesztiválon egyébként is jelenése lenne a színésznőnek, ugyanis ott mutatják be a Hogyan legyél jó feleség? című aktuális filmjét is. A fesztivál szeeptember 24. és október 4. között zajlik majd.

Binoche impozáns névsorhoz csatlakozik a ZFF életműdíjával: korábban Cate Blanchett, Glenn Close, Arnold Schwarzenegger, Michael Douglas, Richard Gere és Sean Penn is megkapta az elismerést. Binoche a hír kapcsán azt nyilatkozta, hogy ez a díj elsősorban nem neki szól, hanem a filmeknek, amelyekben szerepelt, és a rendezőknek, akikkel dolgozott.

Kiemelt képünkön Binoche egy másik életműdíjat, az Európai Filmdíjat veszi át. Fotó: Britta Pedersen / POOL / AFP