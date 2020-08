Ilyenek voltak 1989 sorsfordító eseményei egy magyar és egy német határőr szemszögéből

Szeptember 17-től kerül a magyar mozikba Szalay Péter Nincs parancs! című dokumentumfilmje, mely 1989 sorsfordító eseményeit dolgozza fel egy magyar és egy német határőr történetén keresztül.

1989. Európa sorsfordító éve, amikor a 40 évig működő rendszer hirtelen összeomlik, a határok átrajzolódnak

— olvasható a produkció MTI-hez elküldött tájékoztatóban. A filmhez most előzetes is érkezett:

A dokumentumfilmben Bella Árpád és Harald Jäger határőr alezredesek kísértetiesen hasonló történetét mutatja be. Bella Árpád hatáskörét túllépve átengedte a keletnémet tömeget a magyar-osztrák határon, Harald Jäger pedig hasonlóan cselekedett a berlini falnál, amikor puskalövés nélkül kelet-berlinieket engedett nyugatra. Bátor fellépésükkel felgyorsították a 20. század végi történelmi események menetét és megakadályozták egy tömeges tragédia bekövetkeztét. A film, mely animációs és fikciós betéteket is tartalmaz, arra is válasszal szolgál, hogy helytállásuk nélkül mi következhetett volna.

A Nincs parancs! főbb szereplői Bella Árpád, Harald Jäger, Gundula Schafitel, Mészáros Ferenc és Nagy László, a fikciós filmrészleteken Kerekes Vica, Huszár Zsolt és Kőszegi Ákos tűnnek fel, a narrátor Schell Judit és Szervét Tibor. A film operatőre Schiffer Pál (további operatőrök voltak Lovasi Zoltán és Nagy Ernő), producere Péterffy András.

A Nincs parancs! szeptember 17-től látható a hazai mozikban.

