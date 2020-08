Így néz ki egy koncert, ahol tényleg működik a távolságtartás

Saját, kordonnal körülvett, megemelt platform kézfertőtlenítővel és minihűtővel, melyen csak az egy háztartásban élők bulizhatnak együtt – így néz ki, ha egy koncerten tényleg komolyan veszik a társas távolságtartást, és igazából egyáltalán nem tűnik olyan rossznak ez a megoldás.

The UK's first socially distanced gig happened in Newcastle last night.

500 separate raised metal platforms, each accommodating up to five people from the same family/household. Hand sanitizer station and mini fridge included. Singing allowed too! pic.twitter.com/49pp1EnVFj

