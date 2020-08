Két új John Wick-filmet is forgatnak jövőre

Azt már lehetett tudni, hogy készül a John Wick-franchise negyedik része, de most a készítők elárulták, 2021 elején egyszerre kezdik forgatni egy eddig nem említett újabb filmmel, amely tehát már az ötödik John Wick-film lesz. A gyártó Lionsgate cég vezetője, Jon Feltheimer azt mondta a Hollywood Reporter által idézett közleményében, amint Keanu Reeves felszabadul valamikor a jövő év elején, kezdik is a munkát. Korábban a negyedik John Wick-filmet 2021. május 21-én mutatták volna be, ám a koronavírus miatt ez pont egy évvel csúszni fog, a másik film premierjéről még nem esett szó.

A John Wick 3-at tavaly mutatták be, erről fentebb olvasható kritikánk.

Kiemelt kép: Niko Tavernise – © Lionsgate