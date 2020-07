A Ku Klux Klanhoz hasonlította a zsidókat Wiley brit rapper

Wiley brit rapper antiszemita megjegyzéseket tett pénteken közzétett, több posztjában is a Twitteren. Ebben többek között párhuzamot vont a zsidók és a Ku Klux Klan között. Az egyikben azt írja, hogy Izrael nem a zsidók országa, valamint, hogy egyesek túlságosan elkényelmesedtek azon a földön, ami nem is hozzájuk tartozik.

Egy másik posztjában azt mondja, „Izrael a miénk”, a fekete közösségre utalva, egy harmadikban pedig antiszemita gondolatokat fejez ki:

Wiley később elutasította az antiszemitizmus vádját, emellett pedig a koronavírusról sem felejtette el kifejteni a véleményét. A világjárványról azt írta, hogy

Listen to me Jewish community Israel is not your country I’m sorry .

