Maradona perrel fenyegeti a Netflixet és az Oscar-díjas Paolo Sorrentinót

Nagyon nem tetszik neki, hogy híres kezezős góljára utalgatnak a készülő film címében.

Diego Maradona a hírhedten perelős sztárok közé tartozik, és most sem hazudtolta meg önmagát. A Netflix múlt héten jelentette be, hogy A nagy szépség és Az ifjú pápa író-rendezője, Paolo Sorrentino filmet készít nekik The Hand of God (Isten keze) címen, ami egyértelműen Maradona ikonikus kezezős góljára utal az 1986-os mexikói vébé negyeddöntőjében.

A legendás focista jogi képviselője, Matias Morla a Twitteren jelentette be, hogy ügyfele jogi lépéseket fontolgat, mert nem engedélyezte a védjeggyé vált képe felhasználását. A Netflix sejthetett valamit a közelgő fenyegetésből, mert már az eredeti közleményben leszögezték, hogy nem sportfilmről van szó, és nem Maradona áll majd a középpontban. A történetet Sorrentino nápolyi fiatalkora inspirálta a 80-as évekből, amikor Maradona volt a Nápoly focicsapatának sztárja, azóta is őrizve félisteni státuszát a városban.

Sorrentino amúgy köztudottan hatalmas focirajongó, egyszer még azt is megosztotta, hogy egyszer ez mentette meg az életét. Szülei autóbalesetben haltak meg, mikor 16 éves volt, és ő csak azért nem volt a kocsiban velük, mert mindenképp meg akarta nézni otthon a Nápoly rangadóját a tévében. A focimánia a filmjeiben is visszaköszön, az Ifjúságban még egy Maradonára hajazó elhízott focista is szerepelt a szanatóriumban.

Kiemelt kép: AFP PHOTO/NA/Jose Scalzo