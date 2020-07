Varga Mihály levette a nyakkendőt, gitárt ragadott, és megmutatta, milyen az igazi rock

Amikor a Deep Purple a 70-es évek elején megírta a Smoke on the Water című dalát, nyilván nem tudhatta, hogy nem pusztán komplett nemzedékek fogják majd csekély gitártudásukat pallérozni az intro ikonikus riffjén, de egyszer még a mérsékelten rocker-kisugárzású magyar pénzügyminiszter is ezzel menőzik majd a Facebook-oldalán.

2020 azonban ezt is elintézte nekünk.

Varga Mihály ugyanis egy zenés videóban promózta meg a HammerWorld metálos magazinnak adott interjúját, amelyben kissé bizonytalankodva ugyan, de ő maga pengeti el a híres gitártémát. Igaz, egyből szabadkozik is a végén, elismerve, hogy

Azért ezt a Deep Purple jobban csinálja

Ebben mondjuk nem tudunk vele vitatkozni.

Interjú a HammerWorld magazinban Interjú a HammerWorld magazinban. Csütörtöktől kapható! 🤟🎸🎤 Közzétette: Varga Mihály – 2020. július 8., szerda

Varga Mihály amúgy ezzel a performansszal nem annyira a Deep Purple, inkább Gyurcsány Ferenc nyomdokaiba lépett, aki a DK 2015-ös tisztújító kongresszusán csapott a húrok közé. A HammerWolrdnek adott interjúról a miniszter már korábban közölte, hogy nem érintik benne a politikai témákat.

Kiemelt kép: Karancsi Rudolf /24.hu