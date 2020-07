Budapesti kalandok a Danubius Hotel Heliával (x)

A hosszú bezártságot követően itt az ideje, hogy kimozduljunk otthonról, feltöltődjünk testileg és lelkileg egyaránt. A külföldi nyaralások szervezését manapság sok bizonytalanság nehezíti, azonban a nyári időszak remek lehetőséget kínál azon belföldi úticélok felfedezésére, amelyek már egy ideje a bakancslistánkon szerepelnek, de eddig nem pipáltuk még ki őket. Budapest is sokszínű programokkal várja az utazókat és a népszerű turistalátványosságok mellett rengeteg rejtett kincset tartogat párok és családok számára is, amelyek felfedezésére akár egy hosszú hétvége is elég lehet!

A biztonságos kikapcsolódás napjainkban még inkább felértékelődött, ezért a Danubius Hotels vendégei és munkatársai egészségének védelme érdekében kidolgozta „Biztos Pihenés” protokollját, amely körültekintő higiéniai intézkedéseket tartalmaz. A legfontosabb részleteket Győrfi Pál mutatja be az alábbi videóban: A Danubius Hotel Helia Budapesten, a Margitsziget szomszédságában várja vendégeit gyönyörű budai panorámával rendelkező szobáival. A szálloda tágas parkolójában nyugodtan otthagyhatjuk autónkat, hiszen a belváros könnyed sétával és tömegközlekedéssel is egyszerűen elérhető. Érdemes előbbit választani, ugyanis a Like Locals applikációja segítségével a szállodából induló egyedi sétaútvonalon fedezhetjük fel a hotel környezetét, többek között a mesébe illő Pozsonyi utat. A Helia több felújításon esett át az elmúlt években. A modern rendezvényszint a legnívósabb üzleti konferenciák számára is remek helyszínként szolgál, a teljesen felújított lobbyban pedig spanyol dizájner munkájában gyönyörködhetnek a vendégek. A szálloda Episode étterme és terasza 2019-ben esett át teljes felújításon, a hallban helyet kapott Yellow Bistro & Bar pedig frissítő italokkal és ínycsiklandó falatokkal várja a vendégeket. A párok akár erkélyes szobákból is élvezhetik az egyedülálló kilátást, családok számára pedig apartmanokat és összenyitható szobákat is kínál a szálloda. Az aktív pihenésre vágyók kihasználhatják a rögtön a hotel mellett húzódó kerékpárutat, amelyen akár a festői szépségű Szentendre is könnyedén elérhető két keréken. Megeshet, hogy a meleg nyári napokon a város felfedezése helyett inkább a vízparton lazítana az ember. Budapest méltán híres gyógyfürdői a párok számára jelentenek kikapcsolódási lehetőséget, a családok részére pedig a közeli Palatinus fürdő élménymedencéi és csúszdái lehetnek csábítók. Azonban a hűsítő élményekért ki sem kell lépni a Helia ajtaján, hiszen a szálloda wellness részlege beltéri medencékkel, szaunákkal, gőzkabinnal és napozóterasszal, valamint felszerelt fitness teremmel várja vendégeit, amelyek használatát tartalmazza a szoba ára. Az extra szolgáltatások között masszázsok, halpedikűr és sóbarlang is megtalálható. Érdemes tehát felfedezni a fővárost annak is, aki már azt hiszi, hogy minden szegletét ismeri, ugyanis ez a nyár is rengeteg új élmény tartogat! Aki pedig mégis a Balaton partjára vagy az Alpok lábához menekülne a kánikula elől, az látogasson el a Danubius Hotels weboldalára, hogy megismerje a balatonfüredi és büki szállodákat.