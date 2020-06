Christopher Nolannél állítólag nem lehetnek székek a forgatásokon, beindult a mémvihar

Minden egy ártatlan Variety-interjúval kezdődött, melyben Anne Hathaway és Hugh Jackman beszélgetett a riporterrel, egyebek mellett az extra szigorú filmrendezőkről is. Erre a témára csatolva jegyezte meg Anne Hathaway, hogy a legszigorúbb filmrendező címért, bizony, Christoher Nolan is jó eséllyel indulhatna, nála ugyanis a forgatásokon széktilalom van.

– mondta Hathaway az interjúban, ami egyébként önmagában is érdekes téma, de természetesen a Twitter nem ásott a dolog mélyére, inkább a poénfaktort látták meg benne, és rövid időn belül elkezdtek özönleni a nolanes-székes mémek.

– írja egyikük egy rakás székről ksézült fotóhoz.

That time we pranked Christopher Nolan on set pic.twitter.com/tMp7wVAnrd

Egy másik pedig azon poénkodott, hogy néhány székkel milyen könnyedén a frászt lehet hozni Nolanre.

Egyikük a sokadjára elcsúsztatott Tenet forgatásáról hozott képeket, melyeken Robert Pattinson üldögél, igaz, nem székeken.

Christopher Nolan Doesn’t Allow Chairs On His Sets Because If People Sit, “They’re Not Working”

Robert: Pattinson pic.twitter.com/o2seKy6UO3

— hann (@palisayn_) June 29, 2020