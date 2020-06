Ne félj a benned lévő ragadozótól, inkább barátkozz össze vele!

Bittner Dániel, a BittnerSweet zenekar alapítója még tizennégy éves volt, amikor akusztikus gitárján megírta első lemezanyagát, köztük a Ragadozót. Több mint tíz év múlva, 2020-ban Bérczesi Róbert arra kérte, hadd dolgozhassa fel a dalt. Bittner Dániel ekkor döntött úgy, zenekarával, a BittnerSweet-tel is felveszi a dal saját verzióját. A számhoz klip is készült, mely nálunk látható először.

A klip már a karantén idején készült és barátai, de az énekes Németh Máté rendezővel és Rácz Péter operatőr-vágóval biztonságosan, nagy távolságból tudta leforgatni egy elhagyatott budai erdő mélyén.

A Ragadozó Bittner Dániel szerint arról szól, hogy ismerjük meg a bennünk lakó ragadozót és ne féljünk tőle, hanem szelídítsük meg, barátkozz vele össze

Sokszor írok dalt az emberi esendőségről, bízva abban, hogy sokan magukra ismernek a szövegekben. Már gyerekkoromban is foglalkoztatott a bennünk élő kettőség, amivel szerintem szinte mindannyian küzdünk. Ha viszont elfogadjuk, és barátságot kötünk a személyiségünkben lakozó ellentétekkel, az komoly feloldással jár. Ebben a klipben ezt képileg is megjelenítjük. Egyébként a zene lényegi elemének tartom, hogy lemerüljünk a belső világunkba, és meghalljuk az érzéseinket. Ez az út sokszor nemcsak feloldással jár, de meg is erősíthet bennünket