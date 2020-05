Házimozi: Egy szerelem krónikája a vágóhídon

Ha még nem láttuk, azért, ha meg szeretjük, akkor azért nézzük meg: Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje különleges szerelmi történetet mesél el a vágóhídon.

Sosem gondoltam volna, hogy egy vágóhídon játszódó szerelmi történetért leszek oda. A 2017-ben bemutatott Testről és lélekrőlt egy ideig pont amiatt nem néztem meg, mert nem volt kedvem levágott marhákkal szemezni a filmvásznon. Végül erőt vettem magamon, és jól döntöttem.

Enyedi Ildikó az álom és ébrenlét határán játszódó filmje az erősen autisztikus jegyekkel rendelkező minőségi ellenőr, Mária (Borbély Alexandra) és a vágóhíd gazdasági igazgatója, Endre (Morcsányi Géza) különös szerelmi története. A két, más-más módon sérült fél véletlenül jön rá, hogy ugyanazt álmodják: szarvasok, akik együtt barangolják be a hóborította erdőt. Mária és Endre a végére szeretnének járni közös álmuknak, mely önkéntelenül is összeköti őket ettől kezdve.

A Berlinále Arany Medvéjét elnyert Testről és lélekről rendkívül finoman és érzékenyen mutatja be, hogyan omlanak le a falak két, magukkal szemben is zárkózott ember között és törnek fel belőlük elfojtott vágyaik. A fejletlen szociális készségekkel rendelkező, testi kontaktust kerülő, mindeközben határozott Mária egyre inkább kinyílik, ahogy a magának való Endre is hasonló változáson megy keresztül.

A téli, havas természetben játszódó álomjelenetek tökéletes kontrasztja a nyári, vágóhídi háttér, ahol olykor kapunk egy-egy naturalista snittet a marhák feldolgozásáról is. Aki nem bírja, ne nézzen oda ezekre az összesen néhány perc erejéig feltűnő jelenetekre, kár lenne kihagyni emiatt az elmúlt évek egyik legfurább, olykor igen bizarr, mégis legszebb szerelmi történetét.

A film megtekinthető az HBO GO-n.