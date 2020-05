A rajongók nyomására bemutatják Az Igazság Ligája rendezői változatát

A 2017-es Az Igazság Ligája a DC válasza volt a Bosszúállókra, összeeresztve Wonder Womant, Supermant, Aquamant, Cyborgot és Flasht. Nem lopta be magát a kritikusok szívébe, de azért eldöcögött 650 millió dolláros bevételig. A közönség körében azonban terjedt a hír, hogy létezik egy eredeti, jóval sötétebb verzió. A rendező Zack Snyder ugyanis az utómunka közben hagyta ott a projektet egy családi tragédia miatt, a helyébe a Bosszúállókat is készítő Joss Whedon lépett, hogy befejezze a feladatot, aki sokkal könnyedebb hangvételt preferál általában, mint Snyder.

A rajongók jó ideje kampányolnak a #ReleaseTheSnyderCut hashteggel, hogy mutassák be a rendezői változatot, és a nyomásgyakorlásba beszállt Gal Gadot és Jason Momoa is. Az új feliratkozókra vadászó HBO Max pedig meghallotta a szavukat és bejelentette, hogy jövőre náluk debütál Az Igazság Ligája, ahogy azt Snyder megálmodta.