Meghalt Astrid Kirchherr, a Beatles első fotósa

81 évesen elhunyt Astrid Kirchherr német fotós és képzőművész, aki a Beatleshez fűződő kapcsolata révén lett ismert. Kirchherr készítette az első fényképeket a zenekarról még annak a legelső korszakában, amikor a szülővárosában, Hamburgban játszott a zenekar. Kirchherr a Beatles akkori basszusgitárosa, Stuart Sutcliffe barátnője volt, akivel el is jegyezték egymást, mielőtt a zenész fiatalon, váratlanul meghalt 1962-ben. Neki tulajdonítják a gombafigura kitalálását is, ám Kirchherr ezt cáfolta később. A még ismeretlen, öttagú Beatlesről készül fotói később ikonikusak lettek, ezután még később is fotózhatta a zenekart, és 1967-ig dolgozott szabadúszó fotósként, és számos liverpooli zenekart is fényképezett.

Kirchherr többször is beszélt arról, hogy a kor nem kedvezett a női fotósoknak, ezért is hagyott fel végül a fényképezéssel, de később számos kiállítása volt a korai képeiből. Kirchherr tanácsadóként dolgozott a Backbeat (A kezdetek) című filmben, amely a Beatles korai korszakáról szól, őt ebben a Twin Peaks Laura Palmere, Sheryl Lee játszotta. Astrid Kirchherr rövid és súlyos betegség után halt meg, pár nappal a 82. születésnapja előtt.

Fotó: Max Scheler – K & K/Redferns/Getty