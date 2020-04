Tom Hanks vérét adja a koronavírus elleni vakcináért

Szó szerint, ugyanis Tom Hanks és felesége, Rita Wilson a következő hetekben többször fog vért és vérplazmát adni, minthogy gyógyult koronavírusos betegekként vérük tartalmazhatja azokat az antitesteket, amelyek a vírus elleni vakcina kifejlesztéséhez nélkülözhetetlenek. A színész egy podcastben beszélt arről a hétvégén, hogy mivel igazolódott, hogy vérükben ott vannak ezek az antitestek, hamarosan kezdődik a vér- és plazmaadás, remélik, így legalább valami pozitív is kisülhet abból, hogy megbetegedtek. Hanks kiemelte, hogy ez nekik is fontos, bár megkeresték őket, hogy vegyenek részt a kutatásban, ők maguktól ajánlották, hogy vegyenek tőlük vért és plazmát is. Tom Hankst a helyi sajtó Amerika apukájaként aposztrofálja, így ez a húzás azért nem olyan meglepő. A színész azzal is poénkodott, hogy reméli, a vakcinát Hank-cinának nevezik majd el.

Kiemelt kép: Instagram/@tomhanks