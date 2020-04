A Lego zenei nevelésbe kezd, jöhetnek a popsztár-legók?

A Lego és a Universal exkluzív globális szintű együttműködést jelentett be – számol be a Variety. A Universal a zenekiadó részlegével száll be a projektbe, melyben a Lego a zenei nevelésben szeretne új területeket meghódítani. Hogy az, hogy termékek és élmények szintjén kapcsolódik majd össze a két cég, egyelőre nem tudni, a konkrétumok szintjén mit jelent, de a Lego azt ígéri a gyerekek zenei kreativitását, önkifejezését segítik majd. A Universal ehhez ugyebár azt tudja adni, hogy náluk van szerződtetve a jelenlegi popipar néhány topversenyzője, így ha tippelnünk kellene, alighanem arról van szó, legalábbis első körben, hogy néhány universalos popsztár saját Lego-szettet kap. Egy neonhajú Billie Eilish vagy zongorás Elton legót például mi is elfogadnánk.

