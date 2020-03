Egy magyar animáció díjat kapott egy texasi filmfesztiválon

A texasi SXSW a koronavírus miatt lemondta a filmfesztivált, azonban a győzteseket kihirdették, a zsűri online hozta meg a döntését – írja a Variety. Az idei programban százharmincöt filmet vetítettek volna le kilencvenkilenc világpremierrel, hetvenöt elsőfilmessel. Ezen kívül száztizenkilenc rövidfilmet is bemutattak volna a fesztiválon. Most tizenkét díjat adtak át online, köztük egy magyar animációnak, a Szimbiózisnak is, amit Andrasev Nadja rendezett.

Andrasev Nadja a MOME-n tanult, és A nyalintás nesze című diplomafilmje a cannes-i fesztivál Cinefondation szekciójában versenyzett, és díjazták is. A tizenkét perces Szimbiózis arról szól, hogy egy nő kutatni kezd a férje után, aki megcsalja, ám ahogy egyre mélyebbre ás, a féltékenységet felváltja a kíváncsiság. Az animációt a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon mutatták be először, ahol három díjjal jutalmazták: a Szimbiózis kapta a legjobb elsőfilmnek járó elismerést, az Országos diákzsűri díját és a Magyar Filmkritikusok díját.

(Index)

Kiemelt kép: YouTube