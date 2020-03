Bezár gyakorlatilag az összes nagy múzeum is

Március 17-e keddtől határozatlan időre bezár a Magyar Nemzeti Múzeum és minden tagintézménye, írja az mti. A döntés a Magyar Nemzeti Múzeum mellett érinti a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumot és Levéltárat, az Esztergomi Vármúzeumot, a Balassa Bálint Múzeumot, a Babits Mihály Emlékházat, a sárospataki Rákóczi Múzeumot, a visegrádi Mátyás Király Múzeumot, a vajai Vay Ádám Muzeális Gyűjteményt, a nyírbátori Báthori István Múzeumot, a balassagyarmati Palóc Múzeumot, a Villa Romana Baláca – Római kori villagazdaságot és romkertet, valamint a vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelyet. A kényszerszünet idejére is elérhető egy sor digitális tartalom a múzeum honlapján és közösségi oldalain, illetve keresik annak lehetőségét, hogy színesebbé és változatosabbá tegyék az online oktatást.

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a Műcsarnok szintén bezár holnaptól határozatlan időre. Ők szintén a digitális tartalmaikra terveznek támaszkodni a zárva tartás ideje alatt, így hamarosan hamarosan virtuálisan bejárható lesz a Képzőművészeti ösztöndíjasok Derkó 2020 című kiállítása, Major Kamill kiállítása, a Papírok–rácsok–akkád és Paolo Ventura: Velencei történet / Automaton c. tárlata is, amelyeket a múzeum ajánl a történelem és vizuális kultúra tárgyat oktató pedagógusok figyelmébe is.

A Szépművészeti Múzeummal és tagintézményeivel ugyanez a helyzet: zár a Magyar Nemzeti Galéria, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum és a Vasarely Múzeum, ezek az intézmények szintén az online múzeumlátogatást ajánlják. Hétfőtől virtuálisan bejárható a Magyar Nemzeti Galéria Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig című kiállítás az intézmény honlapján, ahol már elérhető a Remekművek az oktatásban című oldal is. A gyűjtemény fontos műveit bemutató felület a közoktatásban is jól hasznosítható történelem, magyar nyelv- és irodalom illetőleg vizuális kultúra órákon. A Szépművészeti Múzeum oldalán is számos tematikus túra mutatja be a múzeum gyűjteményét. A korábban megvásárolt jegyekkel kapcsolatban későbbre ígértek tájékoztatást.

Már mondanunk sem kell, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum és tagintézményeivel is pontosan ugyanez a helyzet: 2020. március 17-től határozatlan ideig zárva tartanak, a meghirdetett programok, események elmaradnak, a kényszerű bezárás alatt pedig a digitális felületekre költözik a múzeum. A PIM hangsúlyozta azt is:

Múzeumpedagógusaink azon dolgoznak, hogy a közoktatásban, a magyar nyelv- és irodalom oktatásban is jól hasznosítható online anyagokat szolgáltassanak.

Kiemelt kép: Mónus Márton / MTI