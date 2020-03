Az Apple össze Kínán kívüli boltja bezár

Tim Cook vezérigazgató péntek éjjel jelentette be, hogy március 27-ig zárva tartják össze Kínán kívüli boltjukat, hogy ezzel is csökkentsék a nyilvános helyen összegyűlő emberek számát, ezzel pedig végső soron a koronavírus terjedését. Ezzel az Apple az első olyan amerikai cég, amely összes boltját bezárja az országban, sőt, gyakorlatilag világszerte. Az egyetlen kivétel Kína, mert ott a járványügyi vészhelyzet csökkenésével épp tegnap nyitottak újra, és most kezdik helyreállítani az ellátási láncot. Cook a kínai dolgozóknak külön megköszönte a munkájukat.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ

— Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020