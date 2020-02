Utolsó évadához érkezett a Preacher című sorozat: a negyedik évad február 20-án indul az AMC csatornán, csütörtökönként dupla epizódokkal. A szupererővel megáldott prédikátor, Jesse története Garth Ennings azonos című képregényén alapul, melyből Seth Rogen, Evan Goldberg és Sam Catlin írt fekete komédia-sorozatot.

A Dominic Cooper, Joseph Gilgun és Ruth Negga főszereplésével készült sorozat első évadát 2016-ban mutatták be, most pedig jön a befejezés, melyhez szinkronizált előzetes is érkezett.