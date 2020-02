Meghalt a Szex és New York színésznője

86 éves korában elhunyt Lynn Cohen amerikai színésznő, aki a Szex és New York című sorozatban Miranda bejárónőjét és kisfiának dadusát, Magdát alakította.

Cohen szerepelt a sorozatot folytató két mozifilmben is, játszott még többek között a Rejtélyes manhattani haláleset, a München és Az éhezők viadala: Futótűz című filmekben, továbbá számos Broadway szerepben láthatta a New York-i közönség.

„Nagyszerű móka volt, sokkoló, mennyi ember szólít meg még most is miatta” – nyilatkozta a Szex és New Yorkról négy éve a Miami Heraldnak Cohen, aki elmondása szerint életében soha nem ejtette ki a „szex” szót a sorozat előtt, melyben egy vallásos, ukrán asszonyt formált meg.

Kép: AFP