Nagy Zsolt nem szeretne bántalmazó apjára hasonlítani

Nagy Zsolt az RTL Klub Fókusz című műsorában beszélt arról, hogy gyerekkorában édesapja bántalmazta őt és édesanyját.

– nyilatkozta a színész.

Nagy Zsolt szerint apja minden tulajdonságát örökölte.

A lobbanékonyságot, azt, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát az ember, pontosan ugyanazok megvannak bennem is, mint benne és elő is jönnek. Csak hát ez az, hogy én megéltem, utána segítettek a barátaim ezt feldolgozni, meg a mai napig is ezen dolgozom, hogy megpróbáljam helyén kezelni, sőt a helyén kezelem. Dolgozok rajta, és a gyerekeim már úgy nevelem, hogy nekik ne ez jusson a eszükbe. De van, amikor én is úgy szólok oda, és akkor persze meg kell állni […] átbeszéljük az egészet, hogy ne legyen görcs