Mácsai Pál: Nincs színházszakmai szolidaritás

Mácsai Pál a Magyar Narancsnak adott interjút, melyben a szakmai szolidaritás hiányáról és a kormány kultúrpolitikájáról is beszélt. Az Örkény Színház igazgatója nem neheztel senkire, aki nem volt ott a december 9-i, új színháztörvény elleni tüntetésen, viszont úgy tartja, hogy nincsenek közös stratégiák.

Mindenki magányos. Azok is, akik a Magyar Teátrumi Társaság óvó szárnyai alatt élnek túl, és azok is, akik a Színházi Társaság megtépázott szárnyai alá gyűltek. És az is magányos, aki egyik társaságban sincs benne. Nincs színházszakmai szolidaritás. Ezt fájdalommal mondom, és tapasztalatból. Én több évtizedet töltöttem különböző irodákban, sok kiváló kollégával együtt azzal, hogy valami közös alapot megfogalmazzunk és képviseljünk. Nem sikerült. Mindazoknak, akik számonkérik ezt, azt tudom mondani: igazuk van, csinálják meg