Hány karát a boldogság? (x)

A szolitergyűrű az utóbbi évek ékszeraukcióinak egyik slágere. Ezek a nagyobb brillel díszített gyűrűk nemcsak a befektetők, de a házasulandók kedvencei is.

Amikor Jennifer Anistont 2014-ben eljegyezték, minden hír a fantasztikus, 8 karátos, több mint 330 millió forint értékű eljegyzési gyűrűjéről szólt. Persze ez meg sem közelíti a lenyűgöző ékszergyűjteményéről híres Elizabeth Taylorét, akinek 33 karátos brillel ékített jegygyűrűjét 2,4 milliárd forintért árverezték el Christie’s-nél 2011-ben.

De mennyit is kellene költeni egy eljegyzési gyűrűre? A hagyományos amerikai szokás szerint a vőlegény 3 havi fizetésének megfelelő összegért kellene, hogy eljegyzési gyűrűt válasszon. Vannak olyan, nyilván ékszerkereskedelemben dolgozó tanácsadók, akik az ara életkorának megfelelő karátszámú gyémántot ajánlanak, ez alapján egy 35 éves hölgynek egy 3,5 karátos gyémántgyűrűt illene adni. A legújabb elmélet szerint annyit érdemes költeni a gyűrűre, amennyiért a leendő vőlegény az autóját vásárolta. Még azt is számba veszik, hogy a legtöbben túlköltekeznek ilyenkor, de ha valaki az éves fizetésének feléért vett egy autót, akkor érjen annyit a szíve választottja is! Hogy normális esetben meddig ér a takarónk, ha autóvásárlásról van szó? Elvileg az éves fizetésünk egy tizedéig.

A döntés persze nem ilyen egyszerű, számos kalkulátor (pl. engagementringcalculator.com) is segíti a leendő amerikai vőlegényt, hogy az éves keresete mellett a kapcsolatának hossza, a lakhatási körülményei vagy akár egy esetleges nem, sőt későbbi válás esélye alapján számolja ki, hogy mennyit érdemes áldoznia az eljegyzésre. A valóság azonban az, hogy az amerikaiak többsége a 3 havi kereseténél egy kicsit kevesebbet, 5000 dollár körüli összeget költ kedvesére, ami így is majdnem 1,5 millió forintnak felel meg.

Az utóbbi években a magyarországi eljegyzési szokásokat is erősen befolyásolták az amerikai filmek és sztáresküvők lánykérései. Amíg korábban csak egyszerű karikagyűrűt vásároltak a párok, addig mára már divatossá vált a kísérőgyűrű vagy az eljegyzési gyűrű is. Egyre több, nagy értékű, befektetésként is figyelemre méltó, szolitergyűrűt vásárolnak ebből a célból.

A magyar aukciós piacon a leginkább a 0,5-1 karátos gyűrűk a keresettek, az árak az amerikainál jóval alacsonyabbak. Míg a tengerentúlon a leggyakoribb 1 karátos, modern csiszolású szolitergyűrűk kb. 6000 dollárba, azaz 1,8 millió Ft kerülnek, addig Magyarországon, a kő minőségétől függően, az 1 karátos brillgyűrűk 800.000 Ft körüli áron kelnek el, de ez az ár egy tökéletes minőségű kőnél akár 2 millió forint is lehet. Ezek az ékszerek már befektetési célokra is alkalmasak.

A BÁV szakértői is arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes a méret helyett inkább a minőségre, azaz a 4C-re (Carat/karát, Cut/csiszolás, Color/szín és Clarity/tisztaság) támaszkodni. E négy jellemző alapján határozzák meg a drágakövek értékét. Jelentős értékkülönbség lehet ugyanis egy régi és egy modern csiszolású gyémánt, illetve egy hibátlan és esetleg már szabad szemmel is láthatóan zárványos kő ára között is.

Persze nem feltétlenül a gyémánt lehet az egyetlen lehetőség, hiszen Katalin hercegnő kezét is egy zafíros gyűrűvel kérte meg Vilmos herceg. Az örök kedvenc zafír mellett a smaragd és rubin eljegyzési gyűrűk is egyre népszerűbbek.

