Bonnie Tyler Budapestre jön

Nyolc év után visszatér Budapestre Bonnie Tyler: az énekesnő 2020. június 19-én a Barba Negra Trackben ad koncertet. Bonnie Tyler több mint negyven éve van a pályán, és olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Total Eclipse of the Heart vagy a Holding Out For a Hero. 2013-ban ő képviselte az Egyesült Királyságot a malmői Eurovíziós Dalfesztiválon. Legutóbbi albuma idén jelent meg Between the Earth and the Stars címmel.

Tyler többször fellépett Magyarországon, legutóbb idén júliusban a Tokaj Fesztiválkavalkádon, előtte 2016-ban Debrecenben, 2014-ben az alsóörsi Harley-Davidson fesztiválon. Budapesten legutóbb 2012-ben adott koncertet a Budavári Palotában, a Unique Fesztiválon.

Kiemelt kép: Tristar Media/Getty Images