Matthew McConaughey pulykavacsorával hálálta meg a tűzoltók hősiességét

1600 adag ételt készítettek a színész közreműködésével.

Kalfiorniában ismét javában tombolnak az erdőtüzek, ami miatt már több ezer lakost kimenekítettek otthonukból és százezrek maradtak áramszolgáltatás nélkül. Arról már nem is beszélve, hogy egyelőre nagyon nem úgy fest, hogy sikerül megfékezni a lángokat, nem csoda, ha a környéken élő sztárok is igyekeznek segíteni a maguk módján. Pár napja John Cena ajánlott fel 500 ezer dollárt az érintett szervezeteknek, szombaton pedig Matthew McConaughey ugrott be vacsorát készíteni a heroikus küzdelmet folytató tűzoltók számára. A színész eredetileg egy ceremónián vett volna részt, ahol a tavalyi erdőtüzek megfékezésének hősei előtt rótták volna le a tiszteletüket, de az élet máshogy hozta.

Mikor szerveztük az évfordulót, mit sem tudtunk arról, hogy Kalifornia, második otthonom, ismét fenyegetve lesz a pusztító tüzek által. Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk ma köszönetet mondani és rámutatni a megingathatatlan elszántságukra, és remélhetőleg arra is inspirálunk embereket, hogy ők is vegyék ki a részüket a saját közösségükben a segítésből.

– mondta McConaughey, aki a többi önkéntessel együtt 800 adag pulykavacsorát készített a Wild Trukey whiskey-márka által szervezett akció keretében, és még egyszer ennyit csináltak egy Los Angeles-i hajléktalan szálló számára.

Kiemelt kép: Getty Images