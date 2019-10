Halálhírét kollégája, Fodor János jelentette be.

Ráduly Margit az utóbbi időben a Rádió Bézs műsorvezetője volt, egy-egy dalon keresztül szerette volna megmutatni a gyermekkort, a békét, a szabadságot, az emlékeket és az elfogadást. A Rádió Bézs alapító főszerkesztője, Fodor János Facebook-oldalán megható írásban búcsúzott tőle.



Fodor megosztott egy tavalyi interjút is Ráduly Margittal, amiben szó volt a szabadságról is, ami talán a legfontosabb, ha van mit enni, ha van hol lakni. Vagy akkor is, ha nincs.