Az Aqumanből ismert Yahya Abdul-Mateen is szerepelni fog a Mátrix 4-ben, írja a Variety. A filmet forgatókönyvíróként és rendezőként is jegyző Lana Wachowski több színésszel is találkozott múlt héten, végül Abdul-Mateent választotta az egyik főszerepre. A Warner Bros. augusztusban jelentette be, hogy készül a Mátrix 4. része, természetesen Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss főszereplésével. A forgatás 2020. elején kezdődik.

Kiemelt kép: JASIN BOLAND / COLLECTION CHRISTOPHEL