25 éve ültek le a Jóbarátok a Central Perk kanapéjára, és mennyire jól tették

Lehetett volna borzalmas címe, belebukhatott volna a színészek összefogásába, vagy a politikailag inkorrekt viccekbe, de ehelyett inkább tévétörténelmet írt. 25 éves a Jóbarátok, ennek örömére összeszedtünk néhány tényt, ami a keményvonalas rajongókat is meglepheti.

Álmatlanság

A Jóbarátok – ami magyarul kétségkívül jobban hangzik, mint a szó szerinti fordítás, a Barátok – angolul az elegáns Friends címet viseli, ami mára fogalommá vált, de ha ez nem történt volna meg, akkor is remek cím lett volna: egyszerű, nagyszerű, rövid, tökéletes. Ennek ellenére eltartott egy ideig, mire megtalálták, és az oda vezető út nem volt épp szögegyenes, egyik ötlet rosszabb volt, mint a másik. A legelső pitchben például Insomnia Cafe, azaz nagyjából Álmatlanság Kávézó címen szerepelt, később felmerült a Friends Like Us, azaz kb. Barátok, mint mi, majd az Across the Hall, azaz A folyosó túloldalán is. A forgatás kezdetekor a Six of One / Egyből hat címen futott a sorozat, ám végül, mire 1994. szeptember 22-én adásba került, leegyszerűsítették a dolgot, így kapta meg végső címét.

Kusza szerelmek

Az teljesen normális, hogy egy sorozat a forgatókönyv első vázlatától a forgatásig, sőt, még a forgatáson is sokat alakul, ám ma már elképzelni is nehéz, hogy a Jóbarátok eredeti tervében nem Ross és Rachel románca volt a fő szerelmi szál, hanem Joey és Monica kapcsolatáé. Elég bizarrul hangzik: a kupis és csalfa Joey a rendmániás és némiképp bizonytalan Monicával? Jobb, hogy nem így lett.

Szakszervezet

A ’90-es években még nem volt jellemző, ám a Jóbarátok kulcsszínészei korukat megelőzve álltak hozzá a sorozatbeli gázsijuk kérdéséhez. Az első évadban még mindenki egységes 22500 dollárt kapott egy epizódért, a második évadra más-más fizetést ajánlottak a szereplőknek 20 és 40 ezer dollár között. Ezt megelégelve, bár egyénenként néhányan képesek lettek volna komolyabb összegeket kialkudni, a hat főszereplő színész inkább összefogott azért, hogy egyenlő bért kapjanak, és a harmadik évadtól ez így is volt. Ez azzal járt, hogy az összes szereplő vállalta, hogy a legalacsonyabb felajánlott gázsit kapják meg mindannyian, ami David Schwimmernek és Jennifer Anistonnak némi fizetéscsökkenést jelentett, de ennek ellenére belementek az egyezségbe, ami alighanem jót tett a színészek sokat emlegetett összetartásának is. Ez volt az első ilyen, közös bértárgyalás a tévésorozatok történetében. Nem is kellett anyagi gondoktól tartaniuk: a harmadik évadban a nagy siker miatt már 75 ezer dollárt kaptak mindannyian epizódonként, a negyedikben 85 ezret, az ötödikben 100 ezret, a hatodikban 125 ezret, aztán egy brutális ugrással a hetedik és nyolcadik évadban 750 ezret (!), az utolsó két évadban pedig egymillió dollárt kerestek fejenként minden egyes epizóddal. Ami – kiegészülve némi jogdíjjal és egyéb bevétellel – a három főszereplő színésznőt egyből koruk legjobban kereső tévés színésznőivé tette.

Testvériség

A sorozat atyja, David Crane egyik alapfelvetése az volt, hogy kreáljanak egy olyan történetet, ahol az összes főszereplő ugyanolyan fontos, nincsen fő-főszereplő és fő eseményszál, és hogy ez végig így is maradjon, azért folyamatosan tettek is az alkotók. Sem a forgatókönyvben nem engedték, hogy bármelyik szál eluralja az eseményeket, ugyanabba a kategóriába nevezték be a színészeket a filmes díjakra, főleg az első évadokban csak közösen szerepeltek újságok címlapján és a fentebb említett kollektív gázsit is ezért harcolták ki. A hat főszereplő hamarosan – és a fentiek alapján érthető módon – civilben is összebarátkozott, olyannyira, hogy Courteney Cox például Jennifer Anistont kérte fel lánya keresztanyjának. A Richardként hosszan a sorozatban szereplő Tom Selleck nyilatkozta is, hogy eléggé kívülállónak érezte magát közöttük.

Személyre szabva

A Jóbarátok sikerének egyik oka kétségtelenül az volt, hogy az alkotók figyelembe vették a színészek kéréseit, és a személyiségükhöz igazították az általuk játszott karaktereket. Ross karakterét például már eleve úgy írták meg, hogy azt David Schwimmer hangjával képzelték el, a sorozat executive producere, Kevin Bright ugyanis már dolgozott korábban Schwimmerrel, és mindenképp szerette volna a sorozatban látni őt – ő is lett az első, aki kiválasztottak a sorozat főszereplői közül. Courteney Coxnak eredetileg Rachel karakterét szánták, ám ő inkább Monicát akarta játszani, és a meghallgatáson sikerült is meggyőznie Marta Kauffmant, hogy jobb lesz ez így. Joey alakja is teljesen más irányba indult, a nőcsábász színésznek Matt LeBlanc adott szívet és az oly népszerű együgyűségét is ő hozta be a meghallgatáson, ami annyira tetszett az NBC-nek, hogy a csatorna meggyőzte az alkotókat, hogy kapja ő a szerepet. A többiek is sokat alakítottak a szerepeiken, Matthew Perry rendszeresen improvizált saját poént Chandlernek, Lisa Kudrow pedig annyira utálta a gitárt, hogy nem volt hajlandó néhány akkordnál többet megtanulni, ezért lettek Phoebe zenei képességei olyanok, amilyenek, és Monica kényszerességét is azután kezdték el kidomborítani, hogy a forgatásokon rájöttek, mennyire szórakoztatóak.

New York, aki ott se volt

Bár a sorozat egyik főszereplője a város, amelyben játszódik, a Jóbarátokat valójában soha nem forgatták New Yorkban. A Kalifornia állambeli Burbankben lévő Warner Bros. Studios egyik stúdiójában kezdték el a munkálatokat, amit aztán egy nagyobba költöztettek a második évad forgatásainak kezdetekor. Még a feledhetetlen főcím sem New Yorkban játszódik, az ominózus szökőkút is Burbankben áll, a Warner Ranch területén, a felvételeket egyébként hajnal négykor készítették, éspedig egy igen hideg napon. Persze rögzítettek néhány New York-i városképet, a ház például, amelyben a hat jóbarát lakásai vannak, a Greenwich Village-ben, a Bedford Street 90 alatt található. Az összes többi jelenetet stúdióban, épített díszletben vették fel, jelentős részüket a poénok tesztelése miatt élő közönség előtt – kivéve azokat, amelyekben komolyabb cliffhangerek voltak.

A forgatások elég jó hangulatban teltek, mivel a közönséget az első évadtól eltekintve rajongók alkották, a felvételek szüneteiben pedig egy komikus szórakoztatta őket, rájuk is fért, mert egyetlen huszonkét perces epizód átlagosan hat órányi forgatás során készült el, ami kétszer annyi idő, mint amennyit a legtöbb szitkom epizódjainak készítésére szánnak. Valóban forgattak viszont Londonban, mert a producerek így akartak kedvezni a hatalmas brit rajongóbázisnak. Las Vegasban viszont, ahol a sztori szerint szintén jártak, nem forgattak egy percet sem, azok a képsorok is épített díszletben készültek. A színészek civilben viszont elmentek együtt a városba, éspedig az egyik rendező javaslatára: nem sokkal a sorozat adásba kerülése előtt James Burrows elvitte a hat főszereplőt Las Vegasba, és azt javasolta nekik, hogy élvezzék ki minden percét, mert ez az utolsó esélyük a névtelenségre, Burrowsnak ugyanis volt egy sejtése, hogy a Jóbarátok nagyot fog szólni. Igaza lett.

Kortalanság

Burrowsnak olyannyira igaza lett, hogy a sorozat ma, huszonöt évvel indulása után is elképesztő pénzeket termel, mivel a népszerűsége azzal együtt sem kopott meg, hogy számos dologban azóta sokat változott a korszellem – Chandler apjának transzvesztita voltán már rég nem lehetne így élcelődni, és a sorozat enyhe homofóbiája és látványos fehérsége sem férne bele. Nem is fér, ám a sorozat rajongói hajlandóak szemet hunyni mindezek fölött, és ezek a rajongók bizony rengetegen vannak. Az Egyesült Királyságban ez a legtöbbet streamelt sorozat a Netflix kínálatában, Amerikában is csak A hivatal előzi meg, és amikor 2018-ban a szolgáltató bejelentette, hogy a Jóbarátok kikerül a kínálatból, elképesztő ellenállást váltott ki a közönségben, petíciót indítottak, és rávették a Netflixet, hogy egy ideig még maradjon a sorozat a kínálatban. Ám a Netflix pénze sem képes mindenre: a Jóbarátok 2020 elején végleg kikerül a programból, ugyanis a Warner saját streaming-szolgáltatása, a tavasszal induló HBO Max a Jóbarátokkal tervez behúzni néhány százezer előfizetőt. Nem lesz meglepetés, ha sikerül neki.

Kiemelt kép: Warner Bros. Television