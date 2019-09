Scarlett Johansson beugrott Tarlóshoz

A Budapesten forgató Scarlett Johanssont fogadta hivatalában Tarlós István főpolgármester és helyettese, Szalay-Bobrovniczky Alexandra – írja a Borsonline. A színésznő állítólag azt mondta: húsz éve járt Budapesten, és örömmel látta, mennyit változott azóta a város.

De vajon miről beszélgethetett Scarlett Johansson és Tarlós? Kapaszkodjanak meg: Óbudáról. Illetve New Yorkról is, de a Bors szerint a főpolgármester főleg a III. kerületről mesélt a színésznőnek, de azt is elmondta, milyen sok turista jön a magyar fővárosba.

Íme, egy okfejtés, amit nehéz Johansson szájába képzelni, de pont így jelent meg a kormánypárti bulvárlapban:

A színésznő elismerően nyilatkozott arról, hogy a 30 éve a városvezetői pályán dolgozó Tarlós István kerületi polgármesterként 16 évig irányította a kerületet, 9 éve pedig a fővárost, most pedig újabb 5 éves ciklusért indul.

A találkozó végén Tarlós István virágot és 3 ezüstérmét adott át a vendégének: az egyiken a Hősök tere, a másikon a Halászbástya, a harmadikon a Budai Várpalota látható, a hátoldalukon Budapest címerével.

Tarlósról és Johanssonról közös képek is készültek, de sajnos ezek a Marvel tulajdonai, így csak a Borsra kattintva nézegethetőek.

Kiemelt kép: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari