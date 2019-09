Hamarosan mi is láthatjuk Joker megőrülését

Alig három hetet kell már csak várnunk a Todd Phillips-féle Jokerre, melyhez új szinkronos előzetes érkezett. Mi már az első trailerért is odavoltunk, de ez is eléggé felcsigázta a kíváncsiságunkat. A sztori a stand-up komikus Arthur Fleck megőrülését, majd a bűnt és a gonoszságot megtestesítő, pszichopata Jokerré válását mutatja be.

A szerep nemcsak lelkileg nyújthatott nagy kihívást Phoenixnek, hanem fizikailag is. A színész 22 kilót fogyott, hogy minél hitelesebb legyen az összetörni látszó, majd megőrülő Joker szerepében. A trailereket elnézve, elég jól sikerült.

A Phillips és Scott Silver közös forgatókönyvéből készült filmben Phoenix mellett feltűnik Robert De Niro, Frances Conroy (Sírhant művek, Amerikai Horror Story) Brett Cullen (Narcos), Zazie Beetz (Deadpool 2.) és Douglas Hodge (Robin Hood) is.

A Joker 2019. október 4-én debütál az amerikai mozikban.

Kiemelt kép: Youtube / Intercom