Miután a Netflix nemrég bejelentette, hogy 2020-tól lekerül szolgáltatásukról a Jóbarátok, sokan elszomorodtak, például Chase Holfelder zenész is. A hír hallatára Holfelder melankolikus hangulatú feldolgozást adott a sorozat ikonikus főcímdalának, így gyászolva a sorozat lekerülését a Netflixről. Így hangzik a Rembrandts I’ll be there for you című dala, a megszokott, vidám hangulattól teljesen eltérő verzióban:

Kiemelt kép: Netflix