Mi Columbo titka?

Jelenleg is több csatorna ismétli idehaza, sokadjára, a Columbo tévésorozatot. A címszereplő Los Angeles-i hadnagy sikerének titkairól nemrég a Tangó és Kes podcastban is beszélgettünk, most további részletekkel szolgálunk arról, hogy a gyilkossági ügyek sorozatbeli nyomozója hogyan tolja le a hétköznapi emberek kisszerű és veszélyekkel teli világába a luxuskörülmények között élő elkövetőket kérdéseivel és megjegyzéseivel.