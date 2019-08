A Casablancát majdnem bedarálta a háborús propaganda

Érkezik a Michael Curtiz-film, már nem is kell rá sokat várni.

Szeptember 12-étől a magyar mozikba érkezik a Casablanca legendás magyar rendezőjéről, Kertész Mihályról, azaz Michael Curtizről szóló magyar életrajzi noir, a CURTIZ – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot. A filmet máris több nemzetközi fesztiválon díjazták, és mielőtt elkezdődik széles körű forgalmazása, több premier előtti vetítést és közönségtalálkozót is tartanak. Augusztus 28-án Budapesten a Várkert Bazárban, majd másnap Kaposváron lesz látható a film, szeptember 1-jén pedig a Budapest Rooftop Cinema is műsorára tűzi, de Kecskeméten, Szentendrén, Szolnokon, Ózdon és Debrecenben is felbukkan a mozi, mely végül a Klasszikus Filmmaratonon tér vissza a fővárosba.

A történet 1942-ben kezdődik, amikor az Egyesült Államok már belépett II. világháborúba, és amikor a magyar származású filmrendező, Kertész Mihály Casablanca című romantikus filmjét forgatja. A háborús propagandát támogatandó az állami vezetés hivatalnokokat rendel a készülő filmek felügyeletére, mely a rendezőt számos akadály elé állítja, ráadásul a magánéletében sincsen a legnagyobb rend, ami kihat a készülő filmre is. A CURTIZ céljai szerint arra is választ ad, hogy vajon miért akart mindenki a híresen rossz természetű filmessel dolgozni. A film címszereplőjét a Parkoló, az Anyám és más futóbolondok a családból és a Portugál című filmek és a Drága örökösök című sorozat színésze, Lengyel Ferenc alakítja, míg lányát, Kittyt az Aranyéletben, az Egynyári kalandban és a Napszálltában is játszó Dobos Evelin formálja meg.

A film eddig is komoly sikerekkel futott, a Montréali Nemzetközi Filmfesztiválon fődíjat, a Riviera Független Filmfesztiválon Topolánszky Tamás Yvan a legjobb rendezés, a Bostoni Nemzetközi Filmfesztiválon Dévényi Zoltán pedig a legjobb operatőr díját kapta. Idehaza a Magyar Filmhétről pedig a legjobb díszlet/látvány, a legjobb jelmez és a legjobb smink kategória díját is elhozta.

Kiemelt kép: JUNO11