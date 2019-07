David Bowie Barbie-ként tér vissza

A Mattel bejelentette, hogy egy különleges, David Bowie ihlette Barbie babát dob piacra a zenész Space Oddity című albumának 50. évfordulója alkalmából. A Bowie egyik leghíresebb perszónáját, Ziggy Stardustot megidéző figura 50 dollárba kerül, a gyártó Mattel pedig így nyilatkozott róla:

David Bowie drámai zenei átalakulásai továbbra is befolyásosak és inspirálók. Öt évtizeden át tartó karrierjével Bowie a kortárs kultúra élvonalában volt, mint zenész, művész és ikon. A kortárs kultúrában egyedülálló jelenlétet töltött be, és fog is mindig. Bowie fantasztikus sci-fi alteregója, Ziggy Stardust ikonikus, fémes kosztümbjébe öltöztetve adózik tisztelettel a Barbie a zenei zseni kulturális öröksége előtt, aki újrafogalmazta a rock and rollt.