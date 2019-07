Meghalt Rip Torn színész, a Men in Black Z ügynöke

Elhunyt Rip Torn amerikai színész, a Men in Black – Sötét zsaruk című filmsorozat egyik sztárja – jelentette be szerdára virradóra a művész menedzsere. A 88 éves színészt connecticuti otthonában, családja körében érte a halál.

A texasi születésű Torn – aki egyébként Sissy Spacek színésznő unokatestvére – először gazdálkodni tanult, de később New Yorkban Lee Strasberg színi iskolájában tanult, ott fedezte fel őt Elia Kazan rendező, aki egy új James Deant vagy Marlon Brandót látott benne.

Bár rengeteg filmben játszott, sikerei voltak a New York-i Broadway színházaiban és szinkronszínészként is elismert volt, a nagy sikert az HBO The Larry Sanders show című műsorában illetve a Magyarországon Sötét zsaruk (Men in Black) címmel sugárzott filmekben – Z ügynök szerepében – nyújtott alakításai hozták el neki. Jelölték Oscar-, és Tomy-díjra is, a Sanders-showban alakított szerepét pedig Emmy-díjjal jutalmazták 1996-ban.