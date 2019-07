Sokat cigiznek a Stranger Thingsben, változtatni kell

Négyszeresére nőtt a dohányzás ábrázolása a fiatalok körében legnépszerűbbnek számító sorozatokban. A Variety azt írja, hogy a Netflixen futó Stranger Things 2. évada áll az élen, a Truth Initiative nevű dohányzásellenes csoport kimutatása szerint 44 százalékkal nőt a cigizés ábrázolása az első évadhoz képest. A szervezet tanulmánya szerint azonban már az első széria is első helyen állt a dohányzás bemutatásában, a többi sorozathoz képest.

A kimutatások szerint más, a 15-24 éves korosztály körében népszerű Netflix-műsorokban is szintén jóval magasabb volt a dohányzós jelenetek száma a legutóbbi szezonban. Az Unbreakable Kimmy Schmidt 4. évadában 9-ről 292-re, az Orange is the New Black 6. évadában 45-ről 233-ra, míg a Kártyavár (House of Cards) 6. évadában 41-ről 54-re nőtt a dohányzást ábrázoló jelenetek száma.

A Netflix válaszképpen elmondta, hogy azon új műsoraik, melyek TV-14, PG-13 vagy annál alacsonyabb korhatárbesorolást kaptak, kizárják a dohányzást és az e-cigaretta használatnak ábrázolását, kivéve akkor, ha „történelmi vagy ténybeli pontosság” miatt mutatják azt. Hozzátették, hogy a magasabb korhatárbesorolást kapott műsorok sem fogják ezt mutatni, kivéve, ha ez elengedhetetlen a művész kreatív elképzeléséhez, vagy itt is szintén a történelmi pontosság miatt.

A Netflix erősen támogatja a művészi kifejezést. Közben azt is elismerjük, hogy a dohányzás káros, és ha pozitívan ábrázolják a képernyőn, hátrányosan befolyásolhatja a fiatalokat

– írta a cég szóvivője a Variety-nek szóló nyilatkozatában.

Kiemelt kép: Youtube