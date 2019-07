Rita Orával és a Scooterrel jön az EFOTT

Jövő kedden kezdődik az évek óta a Velencei-tónál megrendezett EFOTT Rita Orával és a Scooterrel. A fesztivál jegyárai a magyar közönségnek kedveznek (egy hatnapos bérlet alig több mint 32 ezer forint), és a húzónevek mellett főleg erre is készültek a szervezők. Jön a Halott Pénz, a Wellhello, a Punnany Massif, a Brains, ByeAlex és a Slepp, a Fish!, a Road, a Bagossy Brothers, a Kowalsky meg a Vega, Majka, és az Ivan and the Parazol. A Tankcsapda pedig a fesztiválon is megünnepli a 30. születésnapját.

A zenei fellépők mellett képviseltetik magukat a Dumaszínház humoristái is Janklovics Péterrel, Bellus Istvánnal, Musimbe Dávid Denissel és Beliczai Balázzsal. És ha ez sem elég, ki lehet hívni a Paddy and the Ratset kocsmakvízre vagy az Ivan and the Parazolt vagy a Bieberst csocsóra, lesz Color- és habparti, Goldsprint, 50 méter magas Skyterrace.

Kiemelt kép: EFOTT