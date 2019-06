Hercule Poirot sírna, ha látná mit műveltek vele Adam Sandlerék

Június közepétől elérhető Adam Sandler és Jennifer Aniston legújabb krimije, ami egy vígjátékba oltott Agatha Christie-paródia.

Adam Sandler már bebizonyította, hogy nem azonosíthatjuk a teljes életművét a fingós poénokkal, és több veszett el benne. A Meyerowitz Stories tényleg kilógott a sorból, de milyen jó, hogy visszatért ahhoz, amihez a leginkább ért, az egyszerű vígjátékokhoz. A legújabb krimibe oltott romantikus filmje azonban minden várakozást alulmúlt, és Jennifer Anistonnal az oldalán mutattak be Agatha Christie-nek. A Murder Mystery (Rejtélyes gyilkosság). Pedig jól bevált páros az övék, csak ami a Kellékfeleségnél (Just Go With It) működött nyolc évvel ezelőtt, az mára elavult.

Éppen a héten írtuk meg, hogy a Netflix nagy bajban lehet pár éven belül, hiszen olyan húzósorozatokat veszíthet el, mint a Jóbarátok, vagy az Office Steve Carrell-lel és John Krasinskivel. Az amerikai NBC 2021-től saját streaming oldalt indít, és így természetes, hogy a saját gyártású sorozataikat maguknál tartják, és inkább ők keresnek velük még mindig dollármilliókat. Ez persze csak az USA-ra vonatkozik (egyelőre tuti) – nálunk eleve a Prime Videón elérhető az Office –, de a Netflix nem is a közép-, kelet-európai piacra építi a komplett tervét. A már bejáratott, régi sitcomokat még mindig agyonnézik az előfizetők, és sokszor ezek, vagy ezekhez hasonló példák támogatják meg a szolgáltatókat, hogy a minőségi/saját tartalomra koncentráljanak. Hogy ne menjünk olyan messzire, mint a Netflix, elég csak a magyarországi HBO GO-ra gondolni, ahol az előfizetők jelentős százaléka marad Az ifjú Sheldonnál (vásárolt tartalom, eredetileg a CBS-hez tartozik), és szüksége van a cégeknek a sok évaddal rendelkező, darálható sorozatokra.

A Netflixnek pedig nagyon gyorsan ki kell valamit találnia, ha valahogy meg akarja tartani a Jóbarátokra kifejezetten igényt tartó közönséget. Muszáj a saját gyártású produkciókra koncentrálnia, amiről mindenki tudja, hogy netflixes. Mondhatnánk, hogy a célnak éppen megfelel a Stranger Things vagy egy Roma, de azért ne legyenek olyan illúzióink, hogy majd ezért regisztrálnak milliók a Netflixre, akár itt vagy a tengerentúlon. A futószalagszerű gyártásra a Netflix már rég ráállt: olyan iramban érkeznek a fontos és kevésbé fontos sorozatok, a töltelékek és a realityk, hogy észre sem vehetjük mindet. Egy-egy új romantikus vígjáték is gyakran felbukkan, és így esett, hogy a főoldal egyszer csak feldobta a futószalagról éppen leesett Murder Mystery című filmet. A különbség annyi, hogy ebben éppen két A-listás is szerepel: Adam Sandler és Jennifer Aniston.

Nick Spitz (Adam Sandler) egy bukott New York-i rendőr, és a házasságát is inkább a megszokás tartja egyben, mint a tűz. Egy hirtelen kicsúszott mondat azonban egyből egy európai házassági évfordulóhoz és egy gyilkosságsorozathoz vezet. Audrey Spitz (Jennifer Aniston) a repülőn csak úgy az első osztályra téved, ahol pillanatok alatt szóba elegyedik egy milliárdos aranyifjúval, Charles Cavendish-sel (Luke Evans), aki valamilyen okból kifolyólag meghívja a párt a jachtjára. James Vanderbilt (A Zodiákus) gyenge lábakon álló forgatókönyve már ennél a momentumnál megbukni látszik, de ennél csak rosszabb lesz a helyzet. A maradék egy órában egy modern és amerikai Agatha Christie-krimiben találjuk magunkat, csak Hercule Poirot bajsza lekonyult és Sandler arcára vándorolt. A Spitz házaspár nyomorult buszos körútját hamar lenyomta a jachtos buli, azonban az első pezsgős, szmokingos vacsora bizarr fordulatot vett.

A tehetős társaságban mindenki a család fejének (Terence Stamp) pénzére hajt, de Malcolm Quince negyedannyi idős menyasszonyának szánja az örökségét. A végrendelet hitelesítése előtt viszont elmegy az áram, és a világosban Quince holttestét találják a padlón. Már csak az a kérdés, hogy ki a gyilkos? Az elhanyagolt és lenézett fiú, akire nem marad semmi? A felszarvazott unokaöccse, aki Quince jelenlegi szerelmével futott? A fakezű és félszemű admirális, aki feltehetőleg az egyenruhájában is alszik? Vagy a random, magát rappernek képzelő maharadzsa, Vikram akinél még annyira se voltak kreatívak a készítők, hogy ne a leggyakoribb indiai nevet kapja? Esetleg a bunkó amerikai pár, aki minden rákkoktélnál ujjong egyet? Poirot-nak elég lett volna ehhez a sokismeretlenes egyenlethez vagy öt perc.

A krimis előképek teljesen egyértelműek, és a rendező, Kyle Newacheck meg se próbálta elrejteni, milyen hangulatot igyekeztek teremteni. Nem várt paródia lett Poirot-ból úgy, hogy szegény még most is érzi. Az lehet, hogy az amerikaikat ugyanúgy kifigurázza Adam Sandler parasztsága, de nem érezzük jobban magunkat attól, hogy Sandler filmbeli feleségének hasonlóan kellemetlen minden benyögése, mint nekünk.

Arról kár lenne vitatkozni, hogy most Adam Sandler vicces-e vagy sem. Valakinek bejönnek a Nagyfiúkban megszokott poénok, bírja a stílusát, de a Murder Mystery a színésszel vagy nélküle is egy csúnya kapufa a mindig cigiző francia rendőrtől Vikramig. A mellékszereplők nemhogy segítenék Anistonék amúgy is bicegő párosát, hanem még el is gáncsolják őket. A végén persze megvan a Poirot-nál is megszokott körbeülés, ahol szépen megkapjuk a gyilkosság összefoglalóját. Csak Agatha Christie detektívjének volt némi kiállása, a gyanúsítottak tisztelték, és nem csináltak belőle hülyét. A másik pedig, hogy minek nézzünk meg akár egy perccel is tovább egy olyan filmet, ahol a gyilkosság pillanatában sejthető a csattanó.

Az biztos, hogy mind Sandlernek, mind Anistonnak jól jövedelmezhet a Netflix előkelő figyelme. Kapnak néha díjakra érdemes szerepeket, de az eddigi ábra azt mutatja, hogy egy jó/oké filmre mindig jut valami bénaság. Így van ez Jennifer Anistonnál is, akinek bár a vártnál kevésbé jött be a Dumplin’ című film, legalább Dolly Partont jelölték egy Golden Globe-ra a filmzenéért. A Murder Mystery Anistonnak nem volt egy jó döntés, még akkor sem, ha papíron klasszul mutatott, hogy újra összejönnek Adam Sandlerrel, és bankot robbantanak. Egy fikarcnyit sem erőltették meg magukat az írók, Adam Sandler pedig maradt ugyanott, ahol annak idején leragadt.

Murder Mystery, 2019, Netflix, 24.hu: 4/10

